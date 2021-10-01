Против двух анархистов возбудили дело о разжигании социальной вражды за пикет в поддержку погибшего Андрея Зельцера

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против 29-летних анархистов Романа Халилова и Евгения Журавского, сообщает «Белта» со ссылкой на СК.

Причина — демонстрация около посольства Беларуси в Польше в поддержку Андрея Зельцера, который в перестрелке 28 сентября в Минске убил сотрудника КГБ и погиб сам. СК утверждает, что Халилов и Журавский «демонстрировали материалы, содержащие информацию, поддерживающую действия» Зельцера, а также сведения, направленные на разжигание вражды и «героизирующие террористическую деятельность».

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Ведомство указывает, что анархисты опубликовали фото и видео с акции, среди прочего, на сайте и в соцсетях анархистского движения «Революционное действие».

ГУБОПиК утверждает, что Халилов и Журавский «как минимум с 2017 года» активно участвуют в анархистском движении и администрируют соответствующие телеграм-каналы.

«Один из них, уроженец Грузии, зарегистрированный в Витебской области, через социальные сети, постоянно меняя аккаунты и никнеймы, занимался вербовкой сторонников анархистского движения из числа молодежи 16-20 лет», — заявляет ведомство.

Следственный комитет планирует объявить мужчин в розыск.