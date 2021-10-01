Верховный суд ликвидировал Беларуский Хельсинский комитет

30 сентября Верховный суд ликвидировал зарегистрированную в Беларуси правозащитную организацию Беларуский Хельсинский комитет, пишет «Радыё Свабода».

Согласно заявлению, в результате следственных действий по неназванному уголовному делу в Минюст поступили документы на 2 человек, которым БХК якобы заплатил гонорары за «услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 года». По мнению Минюста, это является грубым нарушением законодательства.

БХК не согласился с доказательствами и основаниями для иска, рассказал «РС» заместитель руководителя организации Гарри Погоняйло. По его мнению, факта нарушения не было. Комитет ходатайствовал о том, чтобы отложить рассмотрения дела до окончания уголовного дела, из которого взяты материалы. Однако суд принял решение о ликвидации организации.

Исправлено 5 октября. Ранее в новости было ошибочно указано, что БХК был последней зарегистрированной правозащитной организацией в Беларуси.