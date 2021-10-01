В Минске у внештатного оператора Deutsche Welle прошел обыск по делу о терроризме

В Минске у видеооператора Егора Комаровского, сотрудничавшего с немецким изданием Deutsche Welle, прошел обыск по делу об акте терроризма (статья 289 УК) и умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества (статья 218 УК), сообщает само СМИ со ссылкой на отца журналиста.

В процессе обыска силовики изъяли всю технику, в том числе ноутбук, видеокамеры, записывающие устройства и карты памяти, а также удостоверение внештатного сотрудника Deutsche Welle. По словам отца Комаровского, ни подозрение, ни обвинение по уголовному делу журналисту не предъявили.

Егора Комаровского задержали 28 сентября, и на следующий день мужчину арестовали на 14 суток за «хулиганство» (статья 19.1 КоАП), он находится на Окрестина в Минске. Ни адвокату, ни близким Комаровского неизвестны детали и причины ареста.