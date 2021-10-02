Журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко задержан, КГБ провел обыск в его квартире

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко задержан и находится в минском изоляторе на Окрестина, КГБ провел у него обыск по месту жительства, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать журналиста.

По ее словам, обыск прошел 1 октября, в это время сына не было дома; предположительно, он находился в России.

— Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве, — цитирует «Комсомольская правда» мать Можейко. Уже «ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске», пишет издание.

Обыск в минской квартире журналиста длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: разжигание розни и оскорбление представителя власти.

«Обыск проводили около семи человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года. Все было вежливо», — рассказала мать журналиста.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил, что Можейко пропал. Издание уточнило, что журналист со вчерашнего дня не выходит на связь.