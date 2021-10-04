Сотрудника EPAM задержали за комментарий про убийство сотрудника EPAM Андрея Зельцера

В Гомеле за комментарии о перестрелке на улице Якубовского, в которой погиб сотрудник EPAM Андрей Зельцер, задержали сотрудника той же компании Сергея Кириенко и его отца, сообщает «Радыё Свабода».

Задержанные уже стали героями телесюжета, в котором показали их признательные показания, отмечает издание. В воскресенье вечером на канале ОНТ вышел сюжет «Террор в видеоэфире»; в нем двое мужчин и две женщины просят прощения за «гнусные комментарии» по поводу гибели сотрудника КГБ.

По подсчетам правозащитного центра «Вясна», за комментарии о перестрелке задержали как минимум 117 человек, возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

МВД утверждает, что милиционерам удалось установить 200 человек, оставивших «оскорбительные комментарии про погибшего в перестрелке».