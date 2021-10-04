Адвокат: Геннадий Можейко задержан по двум статьям УК и находится на Окрестина

Адвокат задержанного журналиста Геннадия Можейко попал к подзащитному, сообщает «Комсомольская правда».

Журналист проходит подозреваемым по статьям о разжигании ненависти (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Он находится в изоляторе на Окрестина.

По словам адвоката, следствие еще не определило меру пресечения задержанному. Изданию Sputnik он сказал, что Можейко допрашивали в том числе сотрудники КГБ.

Журналист Геннадий Можейко перестал выходить на связь на связь 1 октября. Его мать рассказала, что в квартире сына провели обыск, а сам он находится в изоляторе на Окрестина. Главред «КП» Владимир Сунгоркин говорил, что, по словам родителей Можейко, «его задержали на территории России».

Спецпредставитель «КП» Валентин Алфимов, приехавший в Минск, сказал: «Если Гена был задержан в Москве, то наши [российские] силовики были об этом не в курсе, они этим не занимались».

Можейко — автор статьи об Андрее Зельцере, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ. Именно с этим текстом в издании связывали блокировку его сайта властями Беларуси.

Глава Союза журналистов предположил, что публикация КП о Зельцере «согласована с экстремистскими медиа»

Дополнено в 18:00. Добавлена информация от адвоката о том, что Можейко допрашивали сотрудники КГБ.