МВД: Геннадия Можейко задержали в Беларуси, он пытался выехать через Россию в третью страну

Геннадия Можейко задержали в Беларуси, сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По версии министерства, журналист «Комсомольской правды» выехал в Россию и оттуда попытался уехать «в третью страну». Однако российские силовики отказали ему из-за «принятого ранее решения о нежелательности пребывания» в стране. Ведомство уточнило изданию Sputnik, что Можейко задержали в Национальном аэропорту «Минск».

Можейко предписали уехать из России. Он «прибыл в Беларусь, где и был задержан» 1 октября по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Часть 3 статьи 130 УК предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Обновлено в 18:35. Добавлена информация о том, что Можейко задержали в Национальном аэропорту «Минск».