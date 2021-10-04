Двоих витеблян приговорили к химии за оскорбление гаишника, который поставил колено на голову задержанного

Суд Первомайского района Витебска приговорил местных жителей Александра Шматова и Николая Бердникова к двум годам химии за комментарии в адрес сотрудника ГАИ под постом в «Одноклассниках», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Обоих мужчин признали виновными в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Их дела рассматривались отдельно друг от друга.

По версии следствия, обвиняемые оскорбили гаишника Игоря Вольнича в комментариях под фотографией, на которой милиционер коленом прижимает к земле голову задержанного.

Бердников рассказал правозащитникам, что его комментарий состоял только из одного слова — «Чмо». На суде он признал вину и раскаялся, а потом добавил, что слово было адресовано активистке Ольге Карач, опубликовавшей пост с фотографией, а не милиционеру.

Адвокат просил приобщить к материалам дела медицинские справки о том, что жена обвиняемого тяжело болеет и нуждается в длительном лечении и реабилитации. Кроме того, Бердниковы воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

В последнем слове Бердников просил «не навредить его семье».

За какой комментарий судили Александра Шматова, неизвестно. Правозащитники отмечают, что в последнем слове мужчина был лаконичен и попросил назначить ему минимальное из возможных наказание.

Судья Татьяна Родина приговорила обоих витеблян к двум годам химии и обязала Николая Бердникова возместить 500 рублей морального вреда милиционеру, а Александра Шматова — 1 000 рублей.

Это четвертое и пятое уголовные дела, связанные с оскорблением инспектора Вольнича в интернете. В сентябре 2021 года к 2,5 годам домашней химии приговорили Александра Васейкина, к 3 годам — жлобинчанина Артема Барашко. В июне 2 года химии дали жлобинчанину Максиму Легкому.