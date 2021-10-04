Расследование Pandora Papers: сын Виктора Шеймана владел компанией по добыче золота в Зимбабве

Сын экс-управляющего делами президента Виктора Шеймана Сергей управляет компанией, которой принадлежит 70% предприятия по добыче золота в Зимбабве, утверждается в совместном расследовании Pandora Papers изданий «Белсат», «Еврорадио», OCCRP и литовского центра Siena.

Согласно данным расследования, Сергей Шейман в декабре 2017 года зарегистрировал на Сейшельских островах компанию Midlands Goldfields Foundation вместе с бизнесменом Александром Зингманом, который известен тем, что в марте 2021 года был задержан в Конго и отпущен спустя 11 дней. Доли в компании Шейман и Зингман распределили пололам, в Зимбабве ее интересы представляла британская Midlands Goldfields Limited.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что эта фирма в апреле 2018 года получила 70% в совместном предприятии по добыче золота Zim GoldFields Limited. Остальные 30% досталось Корпорации развития горнодобывающей промышленности Зимбабве (ZMDC).

Расследователи указывают, что Zim GoldFields получила несколько специальных грантов на разработку россыпных месторождений золота в Зимбабве с пониженной налоговой ставкой и наняла беларускую компанию «Белгеопоиск» для проведения работ. Тогда это предприятие было связано с Управделами президента Беларуси, которым руководил Виктор Шейман. Сейчас это частная структура, а Виктор Шейман ушел в отставку летом 2021 года.

Осенью 2020 года британская Midlands GoldFields прекратила работу, но, по неофициальной информации, контроль над предприятием сохранили Шейман и Зингман. Расследователи признают, что подтверждения этому найти не смогли.

3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый Архив Пандоры (The Pandora Papers). Это результат работы более 600 журналистов из 117 стран мира, которые получили доступ к внутреннему архиву 14 офшорных регистраторов. На сайте проекта указано, что 138 компаний из архива связаны с Беларусью, но их список не уточняется.

В разные годы Виктор Шейман был исполняющим обязанности министра внутренних дел, занимал пост генерального прокурора, руководил администрацией Лукашенко и его штабом во время выборов 2006 года.

В 2012 году Шейман попал в санкционный список Европейского союза — ему был запрещен въезд на территорию ЕС, его активы заморожены. В графе «причина» в документе указывалось: ответствен за нераскрытые исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в Беларуси в 1999-2000 годах.