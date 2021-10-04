Песков о Можейко: мы не уверены, что он был задержан на территории РФ

Кремль не знает, что журналиста «Комсомольской Правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали на территории России, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его комментарий приводит «Медуза».

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем. <…> Речь идет именно о гражданине Беларуси. Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов. Все-таки речь идет о том, что гражданин Белоруссии находится у специальных служб этой страны», — отметил Песков.

Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Журналист Геннадий Можейко не выходит на связь с 1 октября. Его мать рассказала, что в квартире сына провели обыск, а сам он находится в изоляторе на Окрестина. Главред «КП» Владимир Сунгоркин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» говорил, что, по словам родителей Можейко, «его задержали на территории России». Можейко — автор статьи об Андрее Зельцере, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ. Именно с этим текстом в издании связывали блокировку его сайта властями Беларуси.

1 октября на радио «Маяк» Дмитрий Песков резко осудил блокировку «КП».

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. Мы бы ожидали от беларуской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси», — говорил тогда пресс-секретарь российского президента.