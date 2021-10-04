Депутаты приостановили соглашение о реадмиссии с ЕС

Депутаты приняли закон «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», сообщает телеграм-канал Палаты представителей.

Соглашение о реадмиссии предусматривало упрощенную процедуру высылки из стран Европейского Союза граждан Беларуси, которые въехали или находятся на территории Евросоюза нелегально, и граждан третьих стран, прибывших в Евросоюз транзитом через Беларусь.

8 сентября законопроект о приостановке соглашения внес в парламент Александр Лукашенко.

Соглашение приостановлено в рамках «ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси», пишет «Белта»; закон о приостановке освобождает беларускую сторону от обязательства исполнять соглашение с ЕС.

«Выход из соглашения [о реадмиссии] действительно важен, потому что к нему привязан договор об упрощении визового режима с Беларусью. Это может повлиять на визовую политику ЕС. Это, разумеется, будет формальным основанием для того, что уже происходит: ослабление контроля за нелегальной миграцией на беларуской части границы с ЕС», — объяснял «Медиазоне» политический аналитик Артем Шрайбман 28 июня, когда стало известно о приостановке участия Беларуси в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство».

С начала 2021 года поток нелегальных мигрантов, следующих в Литву через Беларусь, вырос в десятки раз. Литовские пограничники отчитываются о сотнях задержаний каждый день — прежде всего, речь идет о гражданах Ирака.

Во второй половине лета о наплыве мигрантов, незаконно пересекающих границу со стороны Беларуси, сообщают также Латвия и Польша. Эти страны объявили режим ЧС в граничащих с Беларусью районах.