Депутаты приняли в первом чтении закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, пишет телеграм-канал Палаты представителей. Официально документ опубликовали только 6 октября. О содержании документа 3 октября в эфире СТВ рассказывал его автор, депутат Олег Белоконев.

«В то время, когда ее (статью 361 УК — "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности") писали, изначально не было таких понятий, как глобальная сеть интернет, Twitter, Facebook. Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили все эти призывы. Поэтому по первой части — за призывы к свержению конституционного строя, захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению ограничительных санкционных мер к самому государству, к физическим, юридическим лицам — будут наказываться лишением свободы до шести лет.

Вторая часть — в основном это призывы к иностранному государству. То есть, если какой-то человек обращается к ЕС, к какому-то государству и просит, чтобы ввели санкции против его страны, где он проживает — до десяти лет. И третья часть: если это осуществляется с использованием глобальной сети "Интернет", СМИ, с использованием своего служебного положения должностным лицом и это повлекло тяжкие последствия, то наказание уже становится более серьезным: от четырех до 12 лет», — говорил Белоконев.

Кроме этого, депутаты одобрили введение в Беларуси единого дня голосования, передает «Интерфакс».

Обновлено 6 октября. Добавлена ссылка на официальную публикацию документа на Национальном правовом портале.