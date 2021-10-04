Глава Союза журналистов предположил, что публикация КП о Зельцере «согласована с экстремистскими медиа»

Глава Беларуского союза журналистов Андрей Кривошеев назвал статью «КП в Беларуси» о погибшем Андрее Зельцере «абсолютно безобразной и недопустимой» и предположил, что ее могли согласовать с «экстремистскими медиа, которые действуют против интересов Беларуси», передает «Белта».

По словам главы БСЖ, в тексте Геннадия Можейко «идет явное отбеливание, явное восхваление убийцы, террориста и совершенного им злодеяния». Он сказал, что статья «мгновенно стала предметом тиражирования разного рода экстремистскими, провокационными, деструктивными Telegram-каналами», и в связи с этим предположил: «Не была ли она заранее согласована с этими экстремистскими медиа, которые действуют (и это уже доказано белорусским судом и компетентными органами) против интересов Беларуси?».

Кривошеев добавил, что редакционная политика «КП в Беларуси» не раз обсуждалась «в профессиональном журналистском сообществе», в том числе, с участием главного редактора издания Владимира Сунгоркина: «В ходе дискуссий он неоднократно подчеркивал независимость редакционной политики "КП в Беларуси" от Москвы и статус издания как беларуского СМИ. В этой связи острая реакция Владимира Николаевича на сообщение о задержании Геннадия Можейко и его эмоциональный комментарий также вызывают определенное недоумение».

Комментируя ситуацию с задержанием Можейко, глава БСЖ сказал, что в организации действует спецкомитет по защите журналистов, в который входят «пресс-офицеры всех силовых органов Беларуси, члены и омбудсмен Союза журналистов, ряд депутатов и сенаторов, журналистов в недавнем прошлом». По его словам, этот комитет занялся судьбой Можейко, «как только появилась информация о возможном задержании журналиста».

Кривошеев отказался раскрыть подробности работы комитета, предположив, что эта информация может навредить интересам журналиста. «В этом случае, к сожалению, у нас есть обращения в Беларуский союз журналистов, что ряд корреспондентов, журналистов "КП пресс" лично участвовали в кампании по травле и запугиванию своих коллег, беларуских журналистов, которые работают в государственных и негосударственных СМИ, но придерживаются прогосударственных позиций», — сказал Кривошеев.

Журналист Геннадий Можейко не выходит на связь с 1 октября. Его мать рассказала, что в квартире сына провели обыск, а сам он находится в изоляторе на Окрестина. Главред «КП» Владимир Сунгоркин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» говорил, что, по словам родителей Можейко, «его задержали на территории России». Можейко — автор статьи об Андрее Зельцере, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ. Именно с этим текстом в издании связывали блокировку его сайта властями Беларуси.