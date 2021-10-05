Жителя Сенно, убившего мать из‑за 10 рублей, которые он забыл под матрасом, приговорили к 17 годам колонии

30 сентября Витебский областной суд приговорил 51-летнего жителя Сенно к 17 годам колонии в условиях усиленного режима за убийство его матери, совершенное с особой жестокостью (пункт 6 части 2 статьи 139 УК), сообщает Верховный суд. Мужчина убил свою мать, решив, что она забрала его 10 рублей.

На сайте суда информация о приговоре появилась 1 октября, издание Naviny.by обратило внимание на эту новость только сегодня.

Свою вину мужчина признал частично.

Как сообщал Следственный комитет ранее, вечером 20 апреля житель Сенно пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, спрятал 10 рублей и лег спать. Проснувшись, он не нашел свои деньги. Посчитав, что их забрала его мать, мужчина нанес ей не менее 30 ударов, накрыл курткой и ушел к своему знакомому. На следующее утро он вызвал скорую помощь.

В ходе осмотра места происшествия милиционеры нашли деньги на диване, где спал обвиняемый, под постельным бельем.