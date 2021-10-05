Концерт Басты в Минске отменили «для минимизации распространения коронавируса»

В Минске отменили концерт российского рэпера Басты, сообщает агенство «Минск-Новости».
Артист должен был выступить в «Минск-Арене» 9 октября, но концерт отменило управление культуры Мингорисполкома — «до стабилизации эпидемиологической ситуации в Беларуси».
Начальник управления уточнил, что такое решение принято «для минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19».
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет