Силовики пришли с обыском в редакцию газеты «Ганцавіцкі час»

В редакции газеты «Ганцавіцкі час» проходит обыск, сообщает «Першы рэгіен».
По информации издания, силовики изымают компьютеры и телефоны. Главный редактор газеты Петр Гузаевский не выходит на связь. Причины визита силовиков неизвестны.
Позже БАЖ сообщил, что обыск в редакции газеты проводили сотрудники Департамента финансовых расследований; они изъяли компьютеры и телефоны. Как пишет ассоциация, силовиков интересовали финансы и бухгалтерия издания. Главный редактор газеты на свободе, его технику также изъяли.
Обыск в редакции издания силовики проводили уже дважды. Впервые это случилось в декабре 2020 года — тогда обыск прошел и в квартире главного редактора; у него конфисковали ноутбук. Второй раз силовики приходили с обыском в июле 2021 года.
Обновлено в 21:16. Добавлена информация о завершении обыска.
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