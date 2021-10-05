Суд обязал МВД России установить «разумный» срок нежелательности пребывания комика Мирзализаде в стране

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск защиты комика Идрака Мирзализаде и обязал МВД России установить «разумный» срок нежелательности его пребывания в стране, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Частично удовлетворили наш иск в части "пожизненного срока": обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — написал защитник.

Как отметил Бадамшин, в качестве обоснования нежелательности пребывания Мирзализаде в России представители МВД сослались на пост в «Пикабу».

Ранее российское МВД приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» гражданина Беларуси Мирзализаде в стране; это решение затем приостановил суд.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — говорилось в пресс-релизе МВД.

9 августа Таганский суд Москвы арестовал комика на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП РФ) к русским.

Прокуратура нашла «признаки унижения группы лиц» по национальному признаку в выступлении Мирзализаде — комик рассказывал, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, оставленный прежними арендаторами.

В протоколе о возбуждении ненависти приводились такие отрывки его монолога: «Русские обмазываются говном и ложатся спать <…> Французы великая нация и могут позволить себе быть националистами; да, это плохо быть националистом, но французы могут себе это позволить <…> А это кто? Какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».