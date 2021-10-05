«Комсомольская правда» закрывает представительство в Беларуси. Об этом издание сообщило в редакционном заявлении.

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — написано в заявлении газеты.

2 октября главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил о пропаже корреспондента беларуского филиала издания Геннадия Можейко. Последний раз мать Можейко разговаривала с ним 30 сентября. Тогда, по ее словам, журналист был в гостинице, возможно, в Москве.

В ночь с 1 на 2 октября матери Можейко по телефону сказали, что его отвезли в минский изолятор на Окрестина. Во время обыска в квартире в Минске журналиста не было дома, уточнила женщина. Следственные действия проводили сотрудники КГБ. Позже Сунгоркин утверждал, что их сотрудника задержали в Москве и вывезли в Минск.

По версии беларуского МВД, Можейко задержали в минском аэропорту, после того, как журналист уехал в Россию и планировал направиться в «третью страну», но российские власти отказали ему во въезде. Причиной стало «принятое ранее решение о нежелательности пребывания» Можейко в России.

Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

В первый раз адвокат попал к задержанному журналисту 4 октября, спустя три дня после его пропажи. Тогда же стало известно, что Можейко подозревается по статьям о разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Защитник добавил, что его клиента допрашивали сотрудники КГБ.

Можейко — автор текста об IT-специалисте Андрее Зельцере, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ. Силовик получил смертельное ранение, он умер в больнице. По версии издания, именно из-за этого текста сайт «Комсомольской правды» заблокировали в Беларуси.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет информации о том, где задержали Можейко. По словам Пескова, так как журналист — гражданин Беларуси, Кремль не может «наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов».