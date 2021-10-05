Суды в Минске ликвидировали организации «Правовая инициатива» и «Звено»

Верховный суд ликвидировал правозащитную организацию «Правовая инициатива», об этом сообщили сами правозащитники.

Также же решение Минский городской суд принял в отношении объединения «Звено».

Основанием для ликвидации «Правовой инициативы» стало то, что организация продолжала работу после решения суда о приостановлении ее деятельности. На сайте организации говорится, что своими задачами «Правовая инициатива» видит «правовое просвещение, защиту жертв нарушений прав человека, совершенствование законодательства и изменение правоприменительной практики, информирование международных организаций о ситуации с правами человека в Беларуси».

«Звено» — просветительско-социальное общественное объединение. 6 авпрея силовики провели обыски в квартире директора организации Татьяны Гацуры-Яворской, которая также была организатором выставки о работе медиков «Машина дышит, а я — нет». По словам ее мужа Владимира Яворского, в постановлении на обыск была указана часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса. 15 апреля Гацуру-Яворскую отпустили из СИЗО без предъявления обвинений.