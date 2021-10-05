Материалы дела против Игоря Олиневича и еще трех анархистов переданы в прокуратуру

Расследование дела против анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Сергея Романова и Дмитрия Резановича завершено, материалы переданы в прокуратуру. Об этом телеграм-канал «Право на восстание» сообщил со ссылкой на письмо Дубовского.

«Как там будет дальше после прокуратуры, даже не знаю, все процессуальные нюансы, как говорится, мне мало знакомы. По идее дело потом направляют в суд, который в свою очередь может еще до двух месяцев возюкаться, прежде чем будут назначены дни заседаний», — написал, как утверждают ведущие канала, Дмитрий Дубовский.

Всем четверым предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия (cтатья 295 УК) и акте терроризма (часть 3 статьи 289 УК), совершенном организованной группой. Наказание по второй статье — лишение свободы сроком от 10 до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Четверых анархистов задержали в ночь на 29 октября 2020 года при пересечении беларуско-украинской границы.

Как утверждали «Желтые сливы», анархистам вменяют поджог машин возле зданий прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске и поджог здания ГАИ в Мозыре. Расследованием дела, как сообщалось, занималось следственное управление КГБ.