ГУБОПиК задержал 51‑летнего мужчину по подозрению в угрозах СК из‑за сообщения «будет много трупоффф»

Сотрудники ГУБОПиК задержали 51-летнего мужчину, который, по версии следствия, отправил в Следственный комитет письмо с угрозами, сообщает пресс-служба СК.

Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе насилием должностным лицам (часть 1 статьи 366 УК).

Как утверждает следствие, поздно вечером 30 сентября неизвестный отправил на электронную почту СК сообщение, в котором «высказал угрозы насилия, уничтожения и повреждения имущества сотрудников ведомства, а также оскорбления в их адрес».

«Несмотря на использование при совершении преступления специализированного программного обеспечения по подмене IP-адреса и услуг иностранного почтового сервиса следователями в течении нескольких часов установлена личность отправителя сообщения», — сказано в сообщении пресс-службы СК.