Бывшего следователя из Минска приговорили к 2 годам колонии за участие в августовских маршах

Суд Фрунзенского района Минска назначил 2 года лишения свободы 43-летнему бывшему следователю Алексею Сенькову, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Наталья Бугук признала экс-силовика виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на протестных маршах 16 и 23 августа 2020 года. По версии обвинения, Сенько своими действиями мешал движению транспорта, «хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги».

По информации правозащитников, Сенько задержали 5 июля 2021 года на рабочем месте в СК, где он работал с 2012 года. Как утверждают правозащитники, его уволили по соглашению сторон.

Обвиняемый в суде рассказывал, что 16 августа встретился со своим братом Юрием; вместе они «решили посмотреть, сколько людей вышло». Не доходя до стелы «Минск — город-герой», братья сфотографировались на фоне бчб-флагов, но сами были без символики. Сенько признал, что «имело место ограничение движения транспорта», но он не видел, чтобы что-то подобное происходило рядом с ним. Он подтвердил, что хлопал в ладоши и кричал «Жыве Беларусь».

То же самое обвиняемый рассказал и о событиях 23 августа, но отметил, что в тот день не выкрикивал лозунгов и не хлопал.

На вопрос судьи о том, как «сотрудник Следственного комитета позволил себе переступить через присягу и совершить преступление», Сенько ответил: «Можно было бы что угодно придумать и вам говорить, но я не могу ответить на вопрос, почему. Конкретных политических взглядов, принять участие, лозунги — этого не было. Скорее всего хотел увидеть толпу людей, пройтись и посмотреть. Другого ответа для себя не нахожу. На самом деле виноват».

Иск «Минсктранса» о возмещении ущерба на 11 тысяч 819 рублей 76 копеек будет рассмотрен в гражданском процессе.

Как пишет «Вясна», осужденный экс-следователь — брат бывшего чиновника из Ленинского района Минска Юрия Сенько, которого за аналогичные действия, а также оскорбление Лукашенко (статья 368 УК) приговорили к 3 годам колонии.

«Вясна»: минского чиновника приговорили к 3 годам колонии по статьям о грубом нарушении порядка и оскорблении Лукашенко

Исправлено 6 октября. В новости было ошибочно указано, что Алексея Сенько уволили в 2020 году. На самом деле его задержали на рабочем месте, после чего уволили.