Силовики пришли с обыском к правозащитнице Татьяне Ревяко

Силовики пришли с обыском в квартиру правозащитницы Татьяне Ревяко, сообщает радио «Рацыя».

Правозащитница успела позвонить коллегам и рассказать об обыске. Ревяко передала, что обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований. Обыски должны пройти в ее квартире, на даче и в офисе. С чем связан визит силовиков, неизвестно.

Позже коллега правозащитницы сообщила «Медиазоне», что Ревяко на свободе. Она проходит свидетелем по уголовному делу и находится под подпиской о неразглашении, поэтому не может сообщить подробности. Днем ее допрашивали в ДФР и СК, а при обыске изъяли телефон и компьютер. На завтра у правозащитницы также назначен допрос.

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Исправлено в 20:02. Татьяна Ревяко была по ошибке названа сотрудницей центра «Вясна».

Обновлено в 21:13. Добавлена информация об обыске и допросе Ревяко.