СК: за комментарии про перестрелку Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ задержаны 136 человек

За комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ задержаны 136 человек, сообщает Следственный комитет.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

МВД утверждало, что милиционерам удалось установить 200 человек, оставивших «оскорбительные комментарии про погибшего в перестрелке».

Правозащитному центру «Вясна» известны имена 119 задержанных. Среди них — журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, написавший статью об убитом. 5 октября «Комсомольская правда» объявила, что закрывает представительство в Беларуси.