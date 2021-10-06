Против «блогера "П."» завели дело за разглашение персональных данных в ролике, против комментаторов — за оскорбление прокурора

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело против «блогера "П."» о разглашении сведений о частной жизни и персональных данных помощника прокурора (часть 3 статьи 203-1), сообщает ведомство. Кроме того, неустановленные пользователи оставили комментарии с оскорблением прокурора. Против них возбудили уголовные дела по статье об оскорблении (статья 369 УК).

Согласно материалам дела, 17 августа 2021 года блогер разметил видео на YouTube, в котором находилась информация о персональных данных помощника прокурора Речицкого района без ее согласия в связи с выполнением ей служебных обязанностей.

В начале сентября неустановленные пользователи под размещенным роликом оставили комментарии с оскорблениями в адрес прокурора Речицкого района.

Как заметило издание Zerkalo.io, под описание прокуратуры подходит блогер Андрей Паук. При этом ролик, в котором ютубер пытается дозвониться до прокурорского работника, залит на его канал 17 сентября, а не 17 августа, как сказано в сообщении ведомства