Песков: Кремль не знает о попытке Можейко вылететь из России в третью страну

Кремль не располагает данными о том, что корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в Минске, передает Sputnik слова Дмитрия Пескова.

В Кремле не знают о попытке Можейко покинуть Россию и вылететь в третью страну, добавил пресс-секретарь российского президента. Ранее о такой версии говорили в беларуском МВД.

«Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с беларускими властями», — сказал Песков.