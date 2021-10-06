Суд приговорил минского таксиста к 3 годам колонии за участие в митингах 9 и 10 августа

Суд Московского района приговорил минчанина Сержию Кастру Сильва к 3 годам колонии по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, Кастру Сильва в ночь с 9 на 10 августа участвовал в массовых беспорядках на Немиге и в районе торгового центра «Рига». Минчанин не повиновался требованиям представителей власти, выкрикивал лозунги, хлопал руками, умышленно препятствовал работе общественного транспорта. Следующей ночью обвиняемый разбил неустановленное количество плитки, которую использовали в качестве оружия, блокировал транспорт, работу предприятий.

На суде Кастру Сильва допрашивали в наручниках. Минчанин рассказал, что пошел на акцию из интереса. Выход на дорогу он объяснил тем, что хотел снять видео. Cледующей ночью он видел баррикады, но они стояли еще до того, как обвиняемый пришел. Кастру Сильва рассказал, что на видео бросил камень, чтобы разбить кусочек плитки. По его словам, она не разбилась, он никому не угрожал и милиции тогда не было.

Судья приговорила минчанина к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.