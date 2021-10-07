Жительницу Барановичей приговорили к 2 годам домашней химии за оскорбительный комментарий; суд длился 30 минут
Жительницу Барановичей приговорили к 2 годам домашней химии за оскорбительный комментарий; суд длился 30 минут
7 октября 2021, 9:36
 
 
 
 
 

Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил местную жительницу Валентину Писарук к 2 годам домашней химии за комментарий в «Одноклассниках», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ее признали виновной в оскорблении представителя власти (статья 369 УК); рассмотрение дела длилось 30 минут, передают правозащитники.

По версии следствия, 27 августа Писарук оскорбила замначальника Кобринского РУВД по идеологической и кадровой работе Виктора Турчиновича, оставив комментарий под фотографией с ним в «Одноклассниках». Содержание сообщения неизвестно.

Писарук признала вину. По ее словам, кто-то рассказал ей, что Турчинович избивал людей во время акций протеста, поэтому она, поддавшись эмоциям, написала в комментарии оскорбительное слово.

Прокурор Вадим Карачун запросил для Писарук 2 года домашней химии. Судья Сергей Данильчик назначил ей именно такое наказание и обязал женщину компенсировать потерпевшему моральный ущерб в размере 1 000 рублей.

     
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