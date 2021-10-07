«Беларусь 1»: на границе с Литвой обнаружен труп гражданина Шри‑Ланки

Труп 29-летнего гражданина Шри‑Ланки обнаружили на границе Беларуси и Литвы, сообщает телеканал «Беларусь 1».

В сюжете утверждается, что труп мужчины нашли 5 октября в 500 метрах от границы с Литвой. Рядом с ним нашли мобильный телефон, пластиковые карты и документы на имя гражданина Шри-Ланки Ригавана Кирушантана. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Представитель полоцкого пограничного отряда Денис Глебко в эфире телеканала сказал, что умерший «входил в группу мигрантов, которых литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить в Беларусь».

В августе Госпогранкомитет сообщал об умершем на беларуско-литовской границе иракце. 19 сентября беларуские пограничники утверждали, что нашли труп 39-летней гражданки Ирака, а польская погранслужба обнаружила в приграничной зоне на своей стороне три тела.