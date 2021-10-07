Генпрокуратура сообщила о «теракте с применением дрона» и предложила ужесточить правила их использования

В сентябре 2021 года в Беларуси «имел место акт терроризма с применением дрона», в связи с чем Генпрокуратура предлагает ужесточить правила использования беспилотников, сообщается на сайте ведомства.

По словам генпрокурора Андрея Шведа, отсутствие «правового регулирования» использования дронов «не способствует обеспечению общественной безопасности».

Ведомство привело два примера. Первый случай, утверждается в пресс-релизе, произошел в августе 2018 года, когда над Заславским водохранилищем на высоте около 900 метров при заходе на посадку самолет «Белавиа» «опасно сблизился» с беспилотником. В 2020-2021 годах, настаивает прокуратура, в Беларуси фиксировались «факты противоправного использования таких устройств», а в сентябре 2021 года — теракт с применением беспилотника. Никаких подробностей о теракте не приводится.

Генпрокуратура предлагает установить правила сертификации и учета беспилотников и их операторов, определить порядок оборота беспилотников и предусмотреть ответственность за несоблюдение этих требований. По мнению ведомства, это сделает полеты более безопасными и поможет «минимизировать риски совершения правонарушений».

В конце сентября в признанном экстремистским телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео об атаке на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. Официальных сообщений об инциденте не было.