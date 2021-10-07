Дмитрий Фурманов, осужденный по делу о стычке в Гродно, больше месяца находится в штрафном изоляторе

Дмитрий Фурманов, осужденный на 2 года колонии по «делу Тихановского» за стычку c милиционерами в Гродно, уже больше месяца находится в ШИЗО. Об этом блогу «Отражение» рассказала его мать.

Фурманов отбывает наказание в ИК-3 в Витьбе. Его этапировали туда в конце августа, а 3 сентября, по словам матери, ее сын оказался в ШИЗО. Родители осужденного получили от администрации колонии письмо о том, что он попал в изолятор за «грубые нарушения». По словам матери, в нем говорится, что Фурманов «грубейше нарушал установки», «распорядок», но конкретные примеры его нарушений не приводятся.

«После того, как 28 августа его отправили из Гродно в колонию, мы не получали от него никаких писем, у нас не было с сыном свиданий, не было от него и звонков. Как будто пропал человек. Посылки, находясь в ШИЗО, он также не получал, письма наши — тоже. А у нас нет никакой информации, что с ним, почему он в ШИЗО, как себя чувствует», — рассказала мать Фурманова.