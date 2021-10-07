Суд дал минчанину 2 года домашней химии за фразу «Такие херои» в комментариях

Суд Заводского района Минска приговорил минчанина Михаила Богдана к 2 годам домашней химии за фразу «Такие херои» в комментарии под фото милиционеров, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК); лингвистическая экспертиза установила, что слово «херои» носит негативный характер.

По версии обвинения, 16 февраля Михаил Богдан написал во «ВКонтакте» комментарий «Такие херои, и пусть весь мир подождет» под фото, где милиционеры снимали с дерева белые и красные воздушные шарики. Минчанина возмутило, что этим занимаются не коммунальные службы, а силовики.

Потерпевшими по делу признаны сотрудники МВД Шнаров и Шуплаков; из-за занятости в суд они не явились. Милиционеры потребовали компенсацию в размере 1 000 рублей каждому.

Судья Олег Коляда назначил Богдану два года домашней химии. Вынес ли судья решение по иску милиционеров, не уточняется.