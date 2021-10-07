МВД: при получении взятки задержаны директора Пинского и Слуцкого мясокомбинатов

При получении взятки задержаны директора Пинского и Слуцкого мясокомбинатов, сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на МВД.

Как утверждается в сюжете телеканала, также задержаы начальник отдела внешнеэкономической деятельности Пинского мясокомбината, который получил взятку в размере 13 тысяч долларов и 6 тысяч из этой суммы передал директору.

Телеканал показывает кадры задержания и допроса мужчины; его лицо скрыто, а имя не называется. Задержанный говорит, что в автомобиле «лежит около шести тысяч».

Начальник отдела ГУБОПиК Юрий Ткачук говорит, что также с поличным в Жлобине задержали гендиректора Слуцкого мясокомбината, который получил взятку от представителя «иностранной структуры», однако сумма не называется.

После этого в сюжете показывают допрос уже другого неизвестного мужчины при задержании, его лицо скрыто. На вопрос силовиков о том, есть ли у него другие деньги, кроме беларуских рублей, тот отвечает, что в машине у него «лежит какой-то пакетик».

Корреспондент телеканала говорит, что минимальная сумма взятки составляет 10 тысяч долларов; такие суммы «на протяжении нескольких лет неоднократно платили коммерсанты должностным лицам» Слуцкого и Пинского мясокомбинатов.

Как утверждает сотрудник ГУБОПиК, руководители комбинатов получали взятки «за первоочередную и беспрепятственную отгрузку мясной продукции, которая в последующем вывозилась в страны СНГ».

Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. Часть статьи УК не уточняется, но ведущий телеканала говорит, что фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 3 статью 430 УК (получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение).