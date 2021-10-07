На Окрестина и в СИЗО Жодино отказываются принимать передачи «из‑за ковида»

В минских ИВС и ЦИП в переулке Окрестина, а также в СИЗО Жодино перестали принимать передачи, сообщают волонтеры инициативы «Списки задержанных» и правозащитный центр «Вясна».

Охранник на Окрестина объяснил родственникам задержанных и арестантов, что запрет связан с распространением коронавируса. Передавать можно только лекарства. Как долго продлятся ограничения, охранник не уточнил.

Родственники арестованных, которые находятся в СИЗО Жодино, рассказали правозащитникам, что там сотрудники отказываются принимать передачи из-за двухнедельного карантина, который начался 4 октября.