Интерпол объявил в международный розыск бьюти‑блогера из Гродно по подозрению в причастности к преступной организации

Интерпол по запросу Польши объявил в международный розыск 31-летнюю визажистку и блогера из Гродно Екатерину Рышкевич. На это обратила внимание «Наша Ніва».

Страница с информацией о Рышкевич на сайте Интерпола отмечена красной карточкой. Это означает, что беларуску объявили в розыск с целью задержания и экстрадиции, а наказание за преступление, в котором она подозревается, предусматривает не менее 2 лет лишения свободы.

Среди причин для розыска Екатерины Рышкевич Интерпол указал «отмывание доходов от преступной деятельности» и «участие в преступной организации».

Судя по аккаунту беларуски в Instagram, сейчас она находится в Дубае.

«Я в курсе [об объявлении в розыск], это никак не связано с политикой в РБ, мой адвокат занимается вопросом», — сказала Рышкевич в комментарии «Нашай Ніве».