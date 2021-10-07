СК возбудил дело о разжигании вражды против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Об этом сообщает само ведомство.

Подробностей дела СК не раскрывает. Статья 130 УК предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

13 августа суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами. В мае в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали. Задержаны 14 сотрудников компании и ее партнеров.

«Сайт целенаправленно проводит самостоятельную редполитику». TUT.by опубликовал выдержку заключения комиссии по экстремизму

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».