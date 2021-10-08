Суд в Минске приговорил женщину к 3 годам домашней химии за комментарий «Вот мрази» под фотографией с сотрудницами ОМОНа

7 октября суд Фрунзенского района Минска приговорил Светлану Барановскую к 3 годам домашней химии по обвинению в оскорблении представителей власти (статья 369 УК) из-за комментария «Вот мрази» под фотографией с сотрудницами ОМОНа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, 1 марта 2021 года Барановская оставила свой комментарий под фотографией сотрудниц ОМОНа, размещенной в телеграм-канале «Каратели Беларуси». Девятерых из них признали потерпевшими по делу, они потребовали компенсировать причиненный им моральный ущерб. В результате суд решил, что Барановская должна возместить им суммарно 6 000 рублей.

Сама обвиняемая признала вину в полном объеме, уточнив при этом, что изначально не собиралась оскорблять силовиков, но сделала это «на эмоциях». Она сравнила свое высказывание со словами, которые люди произносят, когда ударяются пальцем об угол какого-нибудь предмета.

«Идешь и случайно стукнешься пальцем об угол, выкрикнешь плохое слово и пойдешь дальше — это не означает кого-то оскорбить», — пояснила свою позицию Барановская.

В последнем слове женщина просила не наказывать ее строго и уменьшить сумму компенсаций.