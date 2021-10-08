Студенту, обвиняемому в создании экстремистского формирования, вменяют статью о грубом нарушении порядка

20-летнему студенту Артему Боярскому, который проходит по делу о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Расследование его дела завершено, материалы переданы в прокуратуру, уточняют правозащитники. Сегодня родители впервые с момента задержания встретились с сыном. По словам матери, Боярский выглядит «не очень хорошо».

Боярского задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Согласно протоколу, в комнате общежития, где проживал студент, на окне висел бчб-флаг.

25 марта в телеграм-канале ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка появилось видео, на котором студент рассказывал, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата "Мая краiна Беларусь"».

Его мать говорит, что «никакой телеграм-канал он не администрировал».

Боярского, говорит Ольга, задерживали и до этого после одного из «маршей пенсионеров». Тогда суд дал ему 15 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП).

Молодой человек четырежды становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи благодаря своим победам на предметных олимпиадах.