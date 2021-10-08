Верховный суд решил ликвидировать организацию «Говори правду»

Верховный суд решил ликвидировать общественную организацию «Говори правду», сообщает Deutsche Welle.

«Как команда мы сохранимся и продолжим существовать», — прокомментировал изданию руководитель движения Андрей Дмитриев.

Андрей Дмитриев был одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года. Изначально «Говори правду» — название общественного движения, организованного белорусским писателем Владимиром Некляевым в 2010 году, под тем же лозунгом проходила его президентская кампания. Спустя пять лет движение «Говори правду» возглавил Дмитриев, а его сопредседательницей стала Татьяна Короткевич — кандидатка на выборах 2015 года. В 2010 году Дмитриев был руководителем штаба Некляева, в 2015-м — Короткевич. В 2017 власти официально зарегистрировали организацию.