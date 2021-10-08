Суд в Минске приговорил к 1,5 года колонии футбольного фаната, который в августе получил ранение резиновой пулей

Суд Советского района Минска приговорил футбольного фаната Евгения Кузьменкова к 1,5 годам колонии участие в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Вясна».

По версии следствия, вечером 9 августа 2020 года Кузьменков участвовал в протестах в Минске на проспектах Машерова и Победителей. При этом молодой человек, как утверждает обвинение, был в состоянии алкогольного опьянения. Он выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши и находился в толпе людей — это, как сочли следователи, нарушило работу общественного транспорта и предприятий. Кроме этого, Кузьменкову вменяется участие в акции 6 сентября на проспекте Независимости, Машерова и улице Ленина.

Обвиняемый в суде рассказал, что 9 августа встретился со знакомыми фанатами. Вместе они поехали в центр города, где выпили «слабоалкогольный напиток». После компания решила «со стороны посмотреть», что происходит в городе.

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«Я к оппозиции никак не отношусь и как футбольный фанат не очень отношусь к ним. Флагов не было у нас вначале. Потом у знакомой появился. Видел сотрудников милиции возле стелы. Что они говорили — слышно не было. Слышал только, что они говорили "Расходитесь". На дороге оказался вместе с толпой. Все ринули на дорогу — и я оказался на дороге», — рассказывал Кузьменков в суде.

По его словам, силовики бросали в толпу светошумовые гранаты, а он сам получил ранение резиновой пулей и начал истекать кровью. После обвиняемый вместе со знакомыми ушел с места событий «через дворы».

В митинге 6 сентября Кузьменкову предложил поучаствовать знакомый. В городе он встретился с приятелями, с толпой протестующих они пошли на Октябрьскую площадь, оттуда — до гостиницы «Виктория» и, пробыв там 10 минут, ушли. По словам Кузьменкова, он не выкрикивал лозунги и в тот день не употреблял алкоголь.

В суде он признал свою вину и объяснял, что не осознавал своих поступков.