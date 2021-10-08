В Беларуси с 9 октября вводят обязательный масочный режим в общественных местах

С 9 октября в Беларуси вводят обязательный масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах, пишет «Белта» со ссылкой на главного санитарного врача Александра Тарасенко.

«Внесено существенное дополнение — ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», — цитирует агенство Тарасенко.

Раньше за обслуживание клиентов без масок могли оштрафовать, например, магазин, а теперь ответственность вводится и для граждан. О какой ответственности идет речь, Тарасенко не уточнил.

Контролировать соблюдение требований будет санэпидемслужба, МВД и Минтранс. По словам Александра Тарасенко, власти будут «проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются».

«Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», — отметил медик.

Год назад Беларусь уже вводила обязательный масочный режим в общественных местах. Информация о его отмене не появлялась.