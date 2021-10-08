Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира

Филиппинская журналистка Мария Ресса и главред российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Как отмечает Нобелевский комитет, Ресса, соосновательница издания Rappler, занимающегося журналистскими расследованиями, получила премию за то, что она «использует свободу выражения, чтобы обличить злоупотребления властью, использование насилия и подъем авторитаризма в своей стране».

В 2018 году Ресса стала одной из людей года по версии журнала Time. Начиная с 2017 года против Rappler и самой Рессы в Филиппинах возбудили больше десятка уголовных дел, в том числе по статьям о неуплате налогов и клевете. Сама журналистка назвала эти дела политически мотивированными.

Дмитрию Муратову комитет присудил премию за то, что он «десятилетиями защищал свободу слова в России во все более сложных условиях».

Муратов начал работу в «Новой газете» в 1993 году. В декабре 1994 — январе 1995 годов он работал специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни. Главным редактором издания он стал в 1995 году, и продолжает оставаться им до сих пор.

Помимо Нобелевской премии мира, Муратов также имеет и другие награды за свою работу — он получил Международную премию за свободу прессы и стал кавалером ордена Почетного легиона.

На эту премию номинировали также политиков Светлану Тихановскую и Алексея Навального.