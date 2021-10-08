На женщину, осужденную за эмодзи с какашкой в адрес милиционера, завели еще одно дело за оскорбление того же милиционера

На мать-одиночку из Ивацевичей, которую осудили за эмодзи с какашкой, адресованное милиционеру, завели еще одной уголовное дело за оскорбление (статья 369 УК) того же сотрудника, сообщает телеканал «Белсат».

«Знакомая морда. Человек — [эмодзи с какашкой]», — написала Ольга К. в одном из телеграм-каналов под постом о сотруднике Ивацевичского РОВД. 4 августа за комментарий ее приговорили к двум годам домашней химии.

Комментируя решение суда, К. написала, что милиционер «обосрался и опозорился». Силовик написал на женщину заявление, и на нее вновь завели уголовное дело. Экспертиза посчитала оскорблением первое слово из комментария. По информации «Белсата», 8 октября Ольга К. была на допросе, где отказалась от дачи показаний; она находится под подпиской о невыезде.