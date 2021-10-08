Против жителя Новогрудка возбудили дело о содействии экстремизму за комментарий: «Ок, пришло время доставать оружие»
Против жителя Новогрудка возбудили дело о содействии экстремизму за комментарий: «Ок, пришло время доставать оружие»
8 октября 2021, 13:44
 
 
 
 
 

Против 38-летнего жителя Новогрудка возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) за комментарий «Ок, пришло время доставать оружие. Жыве Беларусь!» под роликом в телеграм-канале, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 3 октября мужчина оставил комментарий «под видеороликом, в котором демонстрируется использование оружия». Сам ролик, уточняет СК, разместили в «деструктивном телеграм-канале».

Фото: Следственный комитет

Как уточняет ведомство, мужчину задержали 6 октября, от дачи показаний он отказался.

     
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