Против жителя Новогрудка возбудили дело о содействии экстремизму за комментарий: «Ок, пришло время доставать оружие»

Против 38-летнего жителя Новогрудка возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) за комментарий «Ок, пришло время доставать оружие. Жыве Беларусь!» под роликом в телеграм-канале, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 3 октября мужчина оставил комментарий «под видеороликом, в котором демонстрируется использование оружия». Сам ролик, уточняет СК, разместили в «деструктивном телеграм-канале».

Как уточняет ведомство, мужчину задержали 6 октября, от дачи показаний он отказался.