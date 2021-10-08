Силовики задержали сотрудника минского ОМОНа по статье о терроризме

Силовики задержали инспектора отдела спецподготовки минского ОМОНа Эдуарда Пестрака по делу об акте терроризма (статья 289 УК), сообщает «Наша Нiва». Эту информацию изданию Zerkalo подтвердил знакомый Пестрака.

По сведениям «Нашай Нiвы», сейчас омоновец находится в СИЗО КГБ. Дата его задержания неизвестна. Как уточняют журналисты, в соцсетях Пестрак не был онлайн как минимум с 12 августа, а из органов внутренних дел его уволили задним числом.

Мать и жена силовика отказались общаться с журналистами.

Эдуард Пестрак служил в милиции с 2007 года, начинал карьеру в Департаменте охраны, а после перешел в ОМОН. В последнее время он занимался боевой подготовкой сотрудников. «Наша Нiва» со ссылкой на неназванный источник пишет, что задерживали офицера в том числе его ученики.