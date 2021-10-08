Бывшего следователя Егора Вершинина приговорили к 2 годам колонии за участие в августовских маршах

Суд Центрального района Минска осудил бывшего сотрудника Следственного комитета Егора Вершинина на 2 года колонии за участие в маршах в Минске 23 и 30 августа 2020 года, сообщает «Вясна».

Судья Дмитрий Карсюк признал экс-силовика виновным в участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В суде Вершинин не признал вину.

По версии обвинения, 23 и 30 августа Егор Вершинин принял участие в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Он публично выкрикивал лозунги, хлопал в ладоши, использовал бчб-флаг как протестный символ, находился на проезжей части и тем самым мешал движению транспорта.

Доказательством вины экс-следователя стала фотография от 23 августа с поднятым кулаком и бчб-флагом, а также селфи за 30 августа на фоне оцепления силовиков. Их, как пишет «Вясна», Вершинин разместил на закрытой странице в фейсбуке. Правозащитники уточняют, что снимки органам предоставил мужчина, против которого Вершинин вел дело еще будучи следователем.

Вершинин в суде отрицал, что выкрикивал лозунги, размахивал руками и выходил на проезжую часть. По его словам, он вышел на марш, чтобы высказаться против насилия со стороны силовиков.

В суде в качестве свидетеля допросили другого бывшего следователя Евгения Юшкевича, также обвиняемого в грубом нарушении порядка, но на марше 16 августа.

Бывшего следователя Евгения Юшкевича обвиняют в грубом нарушении порядка на митинге 16 августа

Егор Вершинин работал в СК шесть лет, занимался расследованием экономических преступлений; уволился в 2019 году. В июне 2021 года был задержан по уголовному делу.