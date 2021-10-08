Бывшего следователя Евгения Юшкевича обвиняют в грубом нарушении порядка на митинге 16 августа

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в митинге 16 августа 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Об этом стало известно в суде по делу другого экс-следователя Егора Вершинина, обвиняемого по этой же статье за участие в маршах 23 и 30 августа. Юшкевич проходит по его делу свидетелем. Вершинин в суде не признал вину.

Как пишет «Вясна», Юшкевич опросили по делу Вершинина, так как, согласно обвинению, оба бывших силовика участвовали в маршах вместе, они близкие друзья.

Юшкевич несколько лет работал следователем. Затем он ушел из СК, летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Впервые Юшкевича задержали вечером 24 ноября. 26 ноября адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Во второй раз Евгения Юшкевича задержали 19 апреля. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статье об акте терроризма (статья 289 УК). Обстоятельства дела неизвестны, так как его адвокат находится под подпиской о неразглашении.