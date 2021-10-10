«Вясна»: блогера Эдуарда Пальчиса обвиняют по четырем уголовным статьям

Блогера Эдуарда Пальчиса обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, пишет «Вясна».

По информации правозащитников, это организация массовых беспорядков (статья 293 УК), грубое нарушение порядка (статья 342 УК), разжигание социальной вражды (статья 130 УК) и призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361 УК). «Вясна» уточняет, что Пальчису предъявили окончательное обвинение.

27 октября 2020 года стало известно, что Эдуарда Пальчиса не отпустили из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста. Тогда друг блогера узнал от девушки, которая освободилась из изолятора, что Пальчис стал подозреваемым по уголовному делу. Позже ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.