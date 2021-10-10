Gulagu.net опубликовал интервью с беларусом‑айтишником, который передал правозащитникам видео пыток заключенных в России

Проект Gulagu.net опубликовал интервью с беларуским программистом по имени Сергей, который, как утверждается, передал правощащитникам с 40 гигабайт видео с пытками заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1.

На видео слышен только голос айтишника. Его лицо не показано «по соображениям безопасности», объяснил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Честно говоря, я сам не ожидал, что все к этому [публикации видео] придет. Грубо говоря, я занимался своими делами, ходил на работу. И вдруг произошло такое… Все это как-то… Я хотел донести до людей. И, надеюсь, с помощью вас, Владимир, у меня это получилось. Теперь я уже не думаю наперед, я стараюсь сделать максимально», — говорит в интервью программист.

Когда он сам находился в саратовской больнице, то «ощущал себя приспособленцем», признается Сергей.

«Я приспособился к системе, смог свои навыки пристроить, стать довольно высокой величиной там. Но никогда, никогда я не насиловал, не издевался, не пытался как-то унизить других людей. Я все это видел», — говорит он.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, Сергею 30 лет, в Россию он приехал работать.

«В 2013 году кто-то его попросил отвезти кому-то какую-то сумку — якобы системный блок. И тут же его задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что в сумке было несколько килограммов синтетических наркотиков. Его арестовали, первые несколько месяцев он сидел в подконтрольном ФСБ СИЗО №5 УФСИН по Краснодарскому краю. В пресс-хатах этого СИЗО его били и пытали, потом перевели в СИЗО в Новороссийске. Два года шли расследование и суд, в итоге дали 9 лет строгого режима», — рассказывал Осечкин.

В конце 2015 года Сергея этапировали в колонию №10 в Саратовской области. Через несколько недель администрация ИК узнала, что он программист, и перевела заключенного в туберкулезную больницу №1, видео из которой он впоследствии и передал правозащитникам.

«Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы», — рассказывал Осечкин в интервью The Telegraph.

5 октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил «более 40 Гб видео, документов и фото», свидетельствующих о пытках в местах лишения свободы. Правозащитники опубликовали несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о групповом изнасиловании (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).