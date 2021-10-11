В Брестском районе местный житель на спор залез на милицейскую машину и справил нужду на лобовое стекло

10 октября в Брестском районе мужчина взобрался на капот милицейского авто и помочился на лобовое стекло; СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), сообщает пресс-служба МВД.

Как утверждает ведомство, 31-летний местный житель выпивал в компании двух приятелей, после чего на спор за 50 рублей залез на капот милицейской машины и справил нужду. Его приятели записали это на видео. Позже компания вернулась к машине и порезала шины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК).